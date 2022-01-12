19-летняя гимнастка соблазняет сеть провокационными фото из Дубая

Выступающая в индивидуальном первенстве гимнастка 19-летняя Влада Никольченко публикует сексуальные фото с отдыха. Проводит отпуск в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Спортсменка радует фанов откровенными фото в Instagram. На одном снимке позировала в красном бикини. Пикантную фотосессию устроила на яхте. Никольченко эротично изгибалась ради соблазнительных кадров.

"Счастье – это ключ к хорошей жизни", - написала она.

В комментариях фанаты выразили восхищение:

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"Самая красивая гимнастка", "Потрясающая", "Красавица".

Никольченко - украинская гимнастка, выступающая в индивидуальном первенстве, мастер спорта. Является победительницей Финала Гран-при 2018 года, двукратной обладательницей Кубка мира в упражнении с булавами, а также призер чемпионата Европы и Европейских игр.

После того, как Влада не попала в состав сборной Украины на Олимпиаду-2020, она решила приостановить спортивную карьеру.