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среда, 12 января 2022 16:01

19-летняя гимнастка соблазняет сеть провокационными фото из Дубая
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Выступающая в индивидуальном первенстве гимнастка 19-летняя Влада Никольченко публикует сексуальные фото с отдыха. Проводит отпуск в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Спортсменка радует фанов откровенными фото в Instagram. На одном снимке позировала в красном бикини. Пикантную фотосессию устроила на яхте. Никольченко эротично изгибалась ради соблазнительных кадров.

"Счастье – это ключ к хорошей жизни", - написала она.

Гимнастка Власти Никольченко радуют пользователей сети пикантными фото
Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada
Гимнастка Власти Никольченко радуют пользователей сети пикантными фото
Гимнастка Власти Никольченко радуют пользователей сети пикантными фото
Гимнастка Власти Никольченко радуют пользователей сети пикантными фото
Гимнастка Власти Никольченко радуют пользователей сети пикантными фото

В комментариях фанаты выразили восхищение:

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"Самая красивая гимнастка", "Потрясающая", "Красавица".

Никольченко - украинская гимнастка, выступающая в индивидуальном первенстве, мастер спорта. Является победительницей Финала Гран-при 2018 года, двукратной обладательницей Кубка мира в упражнении с булавами, а также призер чемпионата Европы и Европейских игр.

После того, как Влада не попала в состав сборной Украины на Олимпиаду-2020, она решила приостановить спортивную карьеру.

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