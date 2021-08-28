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суббота, 28 августа 2021 20:40

В Шэрон Стоун случилось горе

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  Племянник актрисы имеет тяжелое заболевание. Фото: instagram.com/sharonstone
Племянник актрисы имеет тяжелое заболевание. Фото: instagram.com/sharonstone

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала поклонникам о горе в ее семье.

В Instagram она написала, что ее малолетний племянник и крестник сейчас при смерти.

По словам звезды, 11-месячного малыша госпитализировали с тяжелым диагнозом - полиорганная недостаточность. У него отказывают органы.

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"Мой племянник и крестник Ривер Стоун сегодня слег в своей кроватке с полиорганной недостаточностью. Прошу молитесь за него. Нам бы чуда", - написала 63-летняя Стоун.

К посту она прикрепила вопиющее фото, на котором Ривер лежит на больничной койке, его подключили к множеству аппаратов, в частности ИВЛ.

  В одиннадцатимесячного малыша отказывают органы. Фото: instagram.com/sharonstone
В одиннадцатимесячного малыша отказывают органы. Фото: instagram.com/sharonstone

Голливудская актриса 63-летняя Шэрон Стоун недавно представила автобиографию The Beauty of Living Twice, в которой делится потрясающими деталями жизни. Она призналась, что в 18 лет тайно сделала аборт.

Шэрон Стоун 3 сыновей 20-летний Роан, 15-летний Лэйрд и 14-летнего Куинн. Она усыновила их после 3 выкидышей.

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