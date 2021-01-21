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четверг, 21 января 2021 16:40

В резиновых сапогах и с топором: звездный повар показал, чем занимается в свободное время

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Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво обожает работать руками. Он может выполнять работу сантехника и электрика.

Об этом он написал на своей страничке в Instagram.

Автор: Instagram
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Шеф-повар Эктор Хименес-Браво умеет не только готовить, но и рубить дрова

"Ритм в большом городе такой, что мы едва успеваем сделать все запланированное! На быстром наборе: сантехник, электрик, ремонтник. Я, например, обожаю все делать своими руками, к сожалению, времени на это не всегда хватает. Однако, как сделаешь что-то собственными руками - потом не нарадуешься!" - написал звездный повар.

Автор: Instagram
  Шеф-повар Эктор Хименес-Браво умеет не только готовить, но и рубить дрова
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво умеет не только готовить, но и рубить дрова

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Кулинар Эктор Хименес-Браво перешел на украинский язык. Об этом написал еще в прошлом году в Instagram. Виртуоз кулинарии попросил поддержки у поклонников.

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