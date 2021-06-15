В бикини: Каменских устроила горячую фотосессию возле скульптуры

Артистка 34-летняя Настя Каменских, которая имеет сценическое имя NK, поделилась с фанатами архивными фото.

Певица опубликовала серию фотографий, сделанных во время отдыха в Мексике. Позировала в коричневом бикини и цветастом парео. Устроила фотосессию возле скульптуры.

Звезда показала фото в Instagram.

"Мексиканские вибрации", - подписала исполнительница снимки.

Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях пользователи сети выразили восхищение новой порцией пикантных фото.

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"Круто", "Красотка", "Как же Насте повезло с такими ногами".

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками соблазнительным снимком в купальнике. Звезда позировала на пляже в черном купальнике с завязками на талии. Сверху накинула рубашку темного цвета. Пляжный образ дополнила цепочкой на шее.