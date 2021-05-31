Каменских похвасталась прелестями в стильном бикини

Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками соблазнительным снимком в купальнике. Фотографию с отдыха опубликовала в Instagram.

Звезда позировала на пляже в черном купальнике с завязками на талии. Сверху накинула рубашку темного цвета. Пляжный образ дополнила цепочкой на шее.

"После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что какое - либо завершение - это всегда начало чего-то нового. И прекрасного", - написала Каменских под фото.

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Артисты 34-летняя Настя Каменских и 40-летний Алексей Потапенко, который имеет сценическое имя Потап, отпраздновали годовщину свадьбы. 23 мая 2019 пара поженилась. По случаю "бумажного свадьбы" супруги показали нежные фотографии, которые ранее не публиковались.