"У меня 10 лишних кило" - Могилевская призналась, что набрала на карантине

Артистка Наталья Могилевская объявила, что у нее лишних 10 кг. Она решила рассказать об этом публично для мотивации, чтобы быстрее похудеть.

Певица пообещала, что будет работать над собой в формате марафона вместе с тренером и диетологом. А деталями похудения будет делиться с поклонниками. Об этом заявила в программе "Ранок з Україною".

"Все так изменилось, что когда мы встречаемся с коллегами, прежде всего спрашиваем друг друга: "Сколько набрали за локдаун?". Это постоянная тема для обсуждения. Сегодня я пришла в программу и откровенно признаюсь - у меня 10 лишних кило", - заявила Могилевская.

Она добавила, что заявила об этом публично, чтобы мотивировать себя.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Я делаю это публично, потому что понимаю, что иначе никогда не похудею, а если пообещаю и не сделаю - мне будет стыдно", - сказала исполнительница.

Могилевская поставила перед собой цель, что через два месяца, в свой день рождения, она должна влезть в любимое платье.

"Я худела-худела, а потом премьера песни - я выпила игристое. Две недели сбрасывала 2 килограмма и за два дня их вернула. Поэтому я собираюсь за короткое время сбросить 10 кило, и я не из тех, кто быстро набирает их обратно", - отметила артистка.

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"Тем более закончился локдаун, у нас начались концерты - когда начинается работа, некогда набирать вес. Проблема есть, когда сидишь дома. А я еще живу за городом, у меня мангал, но я не употребляю мясо, поэтому ем булочки ", - добавила она.

Певица Наталья Могилевская рассказала о своих любимых местах для прогулок в Киеве. Исполнительница призналась, что Киев для нее является самым красивым городом в мире.