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четверг, 01 апреля 2021 23:46

Наталья Могилевская назвала 5 лучших мест для прогулок в Киеве

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Наталья Могилевская назвала 5 лучших мест для прогулок в Киеве
Певица Наталья Могилевская рассказала о своих любимых местах для прогулок в Киеве. ФОТО: Instagram.com/nataliya_mogilevskay

Певица Наталья Могилевская рассказала о своих любимых местах для прогулок в Киеве. Рейтингом поделилась со своими подписчиков в Instagram. Исполнительница призналась, что Киев для нее является самым красивым городом в мире.

"Я родилась и живу в самом красивом городе мира. Конечно, вы можете со мной спорить, но для меня это так. И у меня здесь есть любимые места. Если вы киевлянин, просто вспомните о них и прогуляйтесь на выходных, соблюдая дистанцию, конечно же . А если вы не из Киева, то сохраните пост на будущее. Киевлянка плохого не посоветует ", - написала Могилевская.

Возглавляет рейтинг ботанический сад имени Александра Фомина.

"Сад передает атмосферу единого организма, в котором мы все живем ... Ботаническом саду и оранжерее 182 года. А самой старшей пальме Ливистона около 200. Она видела развал двух империй, пережила две войны и две революции. За это время пальма вымахала на 30 метров и в какой-то момент пробила собой крышу ", - отметила певица.

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На втором месте в списке Могилевской Мариинский парк.

"Историческое тихое, тенистое место, которому в этом году исполняется 147 лет и которое до сих пор восхищает своей красотой. Чувствуется, что в парке поработал профессиональный ландшафтный дизайнер!"

Андреевский спуск занимает почетное третье место.

"Историческая часть Киева. Брусчатка, крутые спуски и подъемы. Будто попадаешь в атмосферу колесниц, принцев и аристократических зрелищ. Является одним из старинных путей, соединяющих Верхний город, его центральную часть, с торговым Подолом. На Андреевском спуске в центре Киева недавно с появился памятник известному писателю Николаю Гоголю. Он расположен у лестницы на гору Клинец, и был установлен без проведения конкурса и общественных обсуждений ".

На четвертое место Могилевская поставила Киево-Печерскую лавру.

"Место, которое исцеляет, место, где можно побыть наедине с собой! Киево-Печерская лавра - мужской монастырь, но несмотря на это, одна женщина нашла здесь приют - Дарья, дочь купца, жила в лавре под видом монаха. О том, что она женщина, узнали только после его смерти ".

Гидропарк - на пятом месте в рейтинге Могилевской.

"Уединение с природой на берегу величественного Днепра всегда дает мне возможность почувствовать неограниченную силу и энергию внутри нас", - добавила певица.

В топ-11 туристических городов Украины вошли Львов, Черновцы, Умань, Киев, Переяслав-Хмельницкий, Харьков, Чернигов, Одесса, Ужгород и Каменец-Подольский. Рейтинг составила американская телекомпания.

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