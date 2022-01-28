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пятница, 28 января 2022 11:34

У Брэда Питта есть тайные отношения с младшей на 23 года соседкой - СМИ

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После громкого развода с голливудской актрисой Анджелиной Джоли слухи о романах 58-летнего Брэда Питта значительно увеличились. Западные СМИ объявили, что у американская кинозвезды снова будто бы романтические отношения.

Питт тайно встречается со шведской певицей 35-летней Люкке Ли. По сообщениям источников, пара живет в элитном районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. У них есть имения, которые расположены в 3 мин. езды. Именно это и сблизило влюбленных, как отмечает издание The Sun.

Автор: коллаж Gazeta.ua. Фото Люкке Ли – instagram.com/lykkeli; фото Брэда Питта - brioni.com
  Западные СМИ объявили, что голливудская кинозвезда Брэд Питт имеет тайные отношения со шведской певицей Люкке Ли
Западные СМИ объявили, что голливудская кинозвезда Брэд Питт имеет тайные отношения со шведской певицей Люкке Ли

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"Брэд и Люкке смогли так легко оставаться незамеченными, потому что они соседи. Для Брэда идеально, что та, кто ему нравится, живет так близко", - сообщил инсайдер.

СМИ добавляют, что знаменитости встречаются с середины 2021 года. Им удавалось избегать папарацци, однако недавно их якобы заметили вместе в итальянском ресторане Mother Wolf. В этом заведении отдыхает голливудская элита.

Люкке Ли родом из Швеции. В 19 лет переехала в Нью-Йорк. Там и началась ее музыкальная карьера. В 2018-м певица выпустила хит So Sad So Sexy, благодаря которому и прославилась.

Исполнительница имела отношения с музыкантом и бывшим продюсером Джеффом Баскером. В 2016 году у пары родился сын Дион. Теперь Люкке Ли воспитывает его сама.

Не только Питту после скандального развода таблоиды приписывают роман за романом. В сентябре 2021-го по сети ходили слухи о возможных отношениях Джоли и певца 31-летнего The Weeknd, настоящее имя Эйбел Макконен Тесфае. В июле 2021 года их впервые заметили за романтическим ужином. 26 сентября 2021-го пару снова заметили вместе.

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