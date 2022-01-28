У Брэда Питта есть тайные отношения с младшей на 23 года соседкой - СМИ

После громкого развода с голливудской актрисой Анджелиной Джоли слухи о романах 58-летнего Брэда Питта значительно увеличились. Западные СМИ объявили, что у американская кинозвезды снова будто бы романтические отношения.

Питт тайно встречается со шведской певицей 35-летней Люкке Ли. По сообщениям источников, пара живет в элитном районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. У них есть имения, которые расположены в 3 мин. езды. Именно это и сблизило влюбленных, как отмечает издание The Sun.

Автор: коллаж Gazeta.ua. Фото Люкке Ли – instagram.com/lykkeli; фото Брэда Питта - brioni.com Западные СМИ объявили, что голливудская кинозвезда Брэд Питт имеет тайные отношения со шведской певицей Люкке Ли

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"Брэд и Люкке смогли так легко оставаться незамеченными, потому что они соседи. Для Брэда идеально, что та, кто ему нравится, живет так близко", - сообщил инсайдер.

СМИ добавляют, что знаменитости встречаются с середины 2021 года. Им удавалось избегать папарацци, однако недавно их якобы заметили вместе в итальянском ресторане Mother Wolf. В этом заведении отдыхает голливудская элита.

Люкке Ли родом из Швеции. В 19 лет переехала в Нью-Йорк. Там и началась ее музыкальная карьера. В 2018-м певица выпустила хит So Sad So Sexy, благодаря которому и прославилась. Исполнительница имела отношения с музыкантом и бывшим продюсером Джеффом Баскером. В 2016 году у пары родился сын Дион. Теперь Люкке Ли воспитывает его сама. Не только Питту после скандального развода таблоиды приписывают роман за романом. В сентябре 2021-го по сети ходили слухи о возможных отношениях Джоли и певца 31-летнего The Weeknd, настоящее имя Эйбел Макконен Тесфае. В июле 2021 года их впервые заметили за романтическим ужином. 26 сентября 2021-го пару снова заметили вместе.