Редкий выход: Анджелина Джоли прошлась по красной дорожке с детьми

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила премьеру супергеройского фильма "Вечные", которая состоялась 18 октября в американском Лос-Анджелесе. По красной дорожке кинозвезда прошлась с пятью детьми.

Во время судебного процесса с бывшим мужем Брэдом Питтом Джоли оберегала детей от прессы. После победы актрисы в суде они чаще стали появляться на публике со звездной матерью.

20-летний Медокс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и двойняшки 13-летние Вивиен и Нокс поддержали кинозвезду на премьере "Вечных". Среди них не было только 17-летнего Пакса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Избил меня и мою мать. Это стало последней каплей": кто из звезд страдал от домашнего насилия

Захара появилась на красной дорожке в платье Джоли - полупрозрачном наряде, украшенном блестками. Его актриса надевала на церемонию вручения премии "Оскар" в 2014 году. Сама же кинозвезда позировала в бежевом платье от Balmain.

Фото: Reuters

Голливудские звезды 45-летняя Анджелина Джоли и 57-летний Брэд Питт, которые разошлись в 2016-м, до сих пор судятся друг с другом. На этот раз Питт подал в суд на экс-жену за их поместье во Франции Chateau Miraval.