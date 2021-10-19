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вторник, 19 октября 2021 13:01

Редкий выход: Анджелина Джоли прошлась по красной дорожке с детьми
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Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила премьеру супергеройского фильма "Вечные", которая состоялась 18 октября в американском Лос-Анджелесе. По красной дорожке кинозвезда прошлась с пятью детьми.

Во время судебного процесса с бывшим мужем Брэдом Питтом Джоли оберегала детей от прессы. После победы актрисы в суде они чаще стали появляться на публике со звездной матерью.

20-летний Медокс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и двойняшки 13-летние Вивиен и Нокс поддержали кинозвезду на премьере "Вечных". Среди них не было только 17-летнего Пакса.

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Захара появилась на красной дорожке в платье Джоли - полупрозрачном наряде, украшенном блестками. Его актриса надевала на церемонию вручения премии "Оскар" в 2014 году. Сама же кинозвезда позировала в бежевом платье от Balmain.

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила премьеру фильма "Вечные" вместе с детьми
Фото: Reuters
Джоли сыграла главную роль в супергеройской ленте "Вечные"
Джоли сыграла главную роль в супергеройской ленте "Вечные"
Джоли сыграла главную роль в супергеройской ленте "Вечные"
Актриса не часто посещает светские мероприятия вместе с детьми

Голливудские звезды 45-летняя Анджелина Джоли и 57-летний Брэд Питт, которые разошлись в 2016-м, до сих пор судятся друг с другом. На этот раз Питт подал в суд на экс-жену за их поместье во Франции Chateau Miraval.

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