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Питт судится с Джоли из-за роскошного особняка за $164 млн

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Питт судится с Джоли из-за роскошного особняка за $164 млн
Брэд Питт подал иск в суд против Анджелины Джоли. Фото: people.com

Голливудские звезды 45-летняя Анджелина Джоли и 57-летний Брэд Питт, которые разошлись в 2016 году, до сих пор судятся друг с другом. На этот раз Питт подал в суд на экс-жену за их поместье во Франции Chateau Miraval.

Стоимость роскошного дома составляет $164 млн, пишет ET.

Несмотря на то, что звездная пара уже не вместе около пяти лет, судебное дело по опекунству над их детьми так и не решено до конца. Теперь Питт жалуется, что Джоли хочет самостоятельно продать ее долю общей недвижимости, без согласования с экс-мужем.

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На территории поместья есть виноградники, которые официально принадлежат компании Quimicum. У Питта было 60% акций этой компании, у Джоли - 40%. В 2013 году актер отдал Анджелине свои 10% акций, поэтому знаменитости стали владеть акциями поровну.

По закону, перед продажей Джоли должна предложить свою долю Питту. Если актер откажется, то она может продать свои 50% кому захочет.

Американский актер Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от экс-жены Анджелины Джоли. Звездная мать продолжает судебные разбирательства.

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