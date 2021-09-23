Звездный архив: какими были в молодости Сумская, Кидман и Питт

Актриса 55-летняя Ольга Сумская показала архивные фото, на которых ей 34 года. Сеть пришла в восторг и расхвалила звезду за натуральную красоту.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку фото, как знаменитости выглядели в молодости.

Австралийская актриса 54-летняя Николь Кидман в 1990-х стала настоящей звездой и покорила фанатов изящными чертами лица и кудрявыми волосами.

Американская супермодель и актриса 49-летняя Кэмерон Диас начала модельную карьеру в 16 лет. Режиссеров и дизайнеров красавица покорила детским лицом и голубыми глазами.

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Американский актер 57-летний Брэд Питт прославился в 1994 году. Он сыграл Луи де Пон дю Лака в фильме "Интервью с вампиром" по одноименной книге Энн Райс и получил две премии на MTV Movie Awards в 1995-м. Зрители влюбились во внешность актера. Он быстро стал секс-символом.

Певица 46-летняя Наталья Могилевская показала, как выглядела 14 лет назад. Подписчики пришли в восторг от фотографий и отметили, что певица нисколько не изменилась.

Фото: Коллаж Gazeta.ua

Украинский режиссер Алан Бадоев вспомнил прошлое и поделился архивными снимками, на которых совсем юный. Поклонники заметили сходство Бадоева с молодым Леонардо Ди Каприо.