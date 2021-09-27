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понедельник, 27 сентября 2021 11:02

На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид

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На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид
Анджелина Джоли и The Weeknd второй раз вместе поужинали в ресторане. Фото: LEGION-MEDIA

В сети ходят слухи о возможном романе актрисы 46-летней Анджелины Джоли и певца 31-летнего The Weeknd, настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе.

Два месяца назад их впервые заметили за романтическим ужином. 26 сентября пару снова заметили вместе, передает Hollywoodose.

Звезды поужинали в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе. Приехали отдельно. В приватной части заведения пара провела два с половиной часа. После этого Джоли и The Weeknd покинули ресторан вместе.

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Звезды пока свободны от романтических отношений. Однако точная причина их второго за два месяца совместного ужина неизвестна. Это может быть романтическая или деловая встреча, отмечают в сети.

Ранее The Weeknd встречался с супермоделью Беллой Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире. Также певец был в отношениях с певицей Селеной Гомес. Позже он снова вернулся к Хадид. Однако в 2019 году пара рассталась из-за напряженных рабочих графиков.

Голливудские звезды 45-летняя Анджелина Джоли и 57-летний Брэд Питт, которые разошлись в 2016 году, до сих пор судятся друг с другом. На этот раз Питт подал в суд на экс-жену из-за их поместья во Франции Chateau Miraval. Несмотря на то, что звездная пара не вместе около пяти лет, судебное дело касательно опекунства над детьми так и не решена до конца. Теперь Питт жалуется, что Джоли хочет самостоятельно продать ее долю общей недвижимости, без согласования с экс-супругом.

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