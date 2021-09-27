На 15 лет младше: Джоли заподозрили в романе с бывшим Беллы Хадид

Анджелина Джоли и The Weeknd второй раз вместе поужинали в ресторане. Фото: LEGION-MEDIA

В сети ходят слухи о возможном романе актрисы 46-летней Анджелины Джоли и певца 31-летнего The Weeknd, настоящее имя Эйбел Макконен Тесфайе.

Два месяца назад их впервые заметили за романтическим ужином. 26 сентября пару снова заметили вместе, передает Hollywoodose.

Звезды поужинали в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе. Приехали отдельно. В приватной части заведения пара провела два с половиной часа. После этого Джоли и The Weeknd покинули ресторан вместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джоли заявила, что имеет доказательства домашнего насилия Брэда Питта

Звезды пока свободны от романтических отношений. Однако точная причина их второго за два месяца совместного ужина неизвестна. Это может быть романтическая или деловая встреча, отмечают в сети.

Ранее The Weeknd встречался с супермоделью Беллой Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире. Также певец был в отношениях с певицей Селеной Гомес. Позже он снова вернулся к Хадид. Однако в 2019 году пара рассталась из-за напряженных рабочих графиков.

Голливудские звезды 45-летняя Анджелина Джоли и 57-летний Брэд Питт, которые разошлись в 2016 году, до сих пор судятся друг с другом. На этот раз Питт подал в суд на экс-жену из-за их поместья во Франции Chateau Miraval. Несмотря на то, что звездная пара не вместе около пяти лет, судебное дело касательно опекунства над детьми так и не решена до конца. Теперь Питт жалуется, что Джоли хочет самостоятельно продать ее долю общей недвижимости, без согласования с экс-супругом.