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четверг, 27 мая 2021 10:49

Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли

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Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли
Судебный процесс длился почти пять лет. Фото: Reuters

Американский актер 57-летний Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от экс-жены 45-летней Анджелины Джоли.

Судебный процесс длился почти пять лет. Теперь в соглашении об опеке внесли важные изменения, сообщает Page Six.

"Брэд просто пытался проводить больше времени со своими детьми. Было очевидно, что Анджелина делала все возможное, чтобы предотвратить это. Процесс длился несколько месяцев, были привлечены много свидетелей, экспертов, терапевтов и других людей, которые находились рядом с детьми", - отметил источник изданию.

Еще один инсайдер отметил, что это "предварительное решение". Он добавил, что Джоли продолжает судебные разбирательства.

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В понедельник, накануне решение о совместной опеке, актриса заявила, что судья отказал детям в даче показаний. Associated Press сообщало, что в документах Джоли отмечалось, что судья "отказался выслушать мнение несовершеннолетних об их опыте, потребностях или желаниях по их опеки".

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт официально расстались 12 апреля 2019-го.

Пара начала встречаться в 2005 году во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит". Джоли и Питт прожили вместе семь лет перед тем, как объявить о помолвке в 2012-м. Поженились 23 августа 2014-го. Пара воспитывала вместе шестерых детей: Мэддокса, Захару, Шайло, Пакса Тьен, Нокса Леона и Вивьен Марчелин.

Слухи о том, что в отношениях звездной пары расстройство, появились в 2015-м. 19 сентября 2016 года Джоли подала на развод. Судебный процесс затянулся из-за того, что пара решала вопрос опеки над детьми.

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