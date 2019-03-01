Tayanna на телекухне рассказала, почему отказалась от национального отбора Евровидения-2019

Фото: пресс-служба

Звездную кухню ведущего Руслана Сеничкина "Сніданку 1+1" посетила певица Tayanna, которая приготовила необычное блюдо - салат из фунчозой. После этого станцевала с Русланом танго.

"На кухне сейчас горячее, ведь ко мне пришла фантастическая женщина - певица TAYANNA. И я чувствую, что на кухне родится новый гастрономический хит", - именно так встретил Руслан Сеничкин певицу на своей кухне.

В процессе приготовления блюда Руслан Сеничкин поинтересовался у Tayanna, почему в этом году она не пошла к национальному отбора Евровидения-2019. Ведь сначала певица заявляла, что будет участвовать, но потом отказалась от конкурса.

Автор: пресс-служба «Миф, что я будто бы испугалась группу Kazka и решила снять свою кандидатуру, мне очень нравится», - сказала певица

"Миф, что я будто бы испугалась группу Kazka и решила снять свою кандидатуру, мне очень нравится", - с улыбкой сказала певица.

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"Инициаторами подачи моей заявки на сам конкурс были мои продюсеры, но я не очень горела, потому что у меня уже есть предварительный двухлетний опыт, который немного меня истощил. Я не одержима победами или конкурсами, и тем более у меня сейчас подготовка к моему сольному концерта, который состоится 9 марта.

Это и была главная причина, почему я отказалась от участия в нацотборе. Мне хочется эту энергию сейчас отдать в русло творчества, а не в какие-то соревнования".

Напомним, Украина не будет участвовать в Евровидении-2019. Так решила Национальная общественная телерадиокомпания. Победу в национальном отборе песенного конкурса получила певица 27-летняя Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. Она отказалась подписывать договор с НСТУ. Назвала условия контракта кабальными.