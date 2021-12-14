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вторник, 14 декабря 2021 13:41

Сюрприз от Супермена. Цибульскую неожиданно поздравил звезда "Секса в большом городе"

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Исполнительница Ольга Цибульская 14 декабря отмечает 36-летие. По этому случаю команда звезды приготовила сюрприз.

Автор: instagram.com/cybulskaya
  Исполнительницу Ольгу Цибульскую поздравил голливудский актер Крис Нот, сыгравший Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе"
Исполнительницу Ольгу Цибульскую поздравил голливудский актер Крис Нот, сыгравший Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе"

Именинницу поздравил голливудский актер Крис Нот, сыгравший Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе". Певица поделилась видео-приветствием в Instagram.

Чтобы просмотреть видео, пролистайте вправо.

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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Артистка является фанаткой сериала. Выяснилось, что саунд-продюсер американского лейбла, с которым она сотрудничает, дружит с кинозвездой. И показал ему несколько клипов Цибульской.

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Нот заявил в ролике, что представительница украинского шоу-бизнеса "разорвет мир". Он пригласил ее приехать в Нью-Йорк, чтобы певица выступила в его рок-н-рольном баре, а зрители "будут ее осыпать лепестками роз".

Цибульская поделилась яркими снимками из Турции. Там она совмещает работу и отдых. Певица летала в теплые края с сыном Нестором.

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Дата
14
декабря

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