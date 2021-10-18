Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции

Исполнительница 35-летняя Ольга Цибульская поделилась яркими снимками из Турции. Там звезда совмещает работу и отдых.

Певица улетела в теплые края вместе с сыном Нестором. На снимках, опубликованных в Instagram, Цибульская показалась в синем купальнике, щеголяя подтянутой фигурой.

"78 августа", - подписала фото исполнительница.

Фото: instagram.com/cybulskaya

В InstaStories призналась, что когда совмещает работу с отдыхом, то чувствует себя счастливой.

"Госпожа жюри готова. Пошли петь, танцевать, веселиться или, может, и купаться", - поделилась звезда, которая в этом году судит участников детского и юношеского музыкального фестиваля "СтранаАртФест".

В комментариях фаны засыпали комплиментами певицу.

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"Вау, какая фигура", "Ох уж эта Цибульская", "Любуемся твоей красотой".

Ведущая и певица 35-летняя Ольга Цибульская поделилась с фанами, что никогда не участвовала в конкурсах красоты. Звезда отметила, что женщина красивая тогда, когда считает себя таковой. Также опубликовала соблазнительные фото, сделанные возле Львовского Национального Академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой. Цибульская в темном мини-платье похвасталась длинными ногами.