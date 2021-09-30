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четверг, 30 сентября 2021 12:46

"Искренне считала, что не для меня" – Цибульская в мини высказалась о конкурсах красоты
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Ведущая и певица 35-летняя Ольга Цибульская поделилась с фанами, что никогда не участвовала в конкурсах красоты.

Певица Ольга Цибульская похвасталась стройной фигурой в мини-платье
Фото: instagram.com/cybulskaya
Также звезда подумала о конкурсах красоты
Также звезда подумала о конкурсах красоты
Исполнительница никогда не участвовала в конкурсах красоты
Исполнительница написала, что "нравилась себе в зеркале, часто слышала комплименты, но не воспринимала их всерьез"

Звезда отметила, что женщина красивая тогда, когда считает себя таковой. Об этом написала в Instagram. Также опубликовала соблазнительные фото, сделанные возле Львовского Национального Академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой. Цибульская в темном мини-платье похвасталась длинными ногами.

"Я никогда не была на конкурсах красоты. Искренне считала, что не для меня. 90-60-90 были только цифрами из модельных глянцев. Бюст – тренд 2021: "не росло". И Белла Хадид никогда не была на меня похожа, а я на нее тоже", – поделилась она.

Исполнительница написала, что нравилась себе в зеркале, часто слышала комплименты, но не воспринимала их всерьез.⠀

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"Красивой чувствовала и чувствую себя дома и на сцене. Ты красивая, когда чувствуешь себя такой. И неважно, что думают другие", – добавила Цибульская.

Артистка и ведущая Ольга Цибульская призналась, что однажды добавила в свой райдер два фаллоимитатора и розовых котов. Также певица отметила, что считает себя сексуальной на 100% и мечтает до 40 лет иметь собственный самолет.

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