Розовые коты и два фаллоимитатора - Цибульская рассказала, что вписывала в райдер

Фото: instagram.com/cybulskaya

Артистка и ведущая Ольга Цибульская призналась, что однажды добавила в свой райдер два фаллоимитаторы и розовых котов. Также певица отметила, что считает себя сексуальной на 100 процентов и мечтает до 40 лет иметь собственный самолет.

Об этом рассказала в программе "33 за 3". Исполнительница отметила, что вписала нестандартные требования в свой райдер для того, чтобы убедиться, что организаторы не читают райдер.

Ведущая программы Александра Кучеренко попросила Цибульскую, чтобы та оценила себя как певицу по 10-балльной шкале.

"10 из 10. Я полюбила себя и приняла", - ответила артистка.

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Для Цибульской самой сексуальной частью мужского тела является задница. А свою миссию видит в том, чтобы "кайфовать от каждого момента и не думать, что скажут люди".

Украинская певица Ольга Цибульская очаровала поклонников новым образом в изысканном платье. На снимках позирует в длинном платье с глубоким декольте. Образ звезда дополнила ярко-розовыми туфлями и серьгами.