Цибульская удивила поклонников изысканным образом

Украинская певица Ольга Цибульская очаровала поклонников новым образом в изысканном платье.

На снимках, которые исполнительница опубликовала в Instagram, она позирует в длинном платье с глубоким декольте.

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Образ звезда дополнила ярко-розовыми туфлями и серьгами. Губы она накрасила яркой помадой и вставила яркий цветок в уложенные легкими локонами волосы.

Артистка 35-летняя Ольга Цибульская тщательно скрывает личную жизнь. Она рассказывала, что вместе с любимым школы, а в браке пара почти семь лет. Ее муж не сторонник публичности, поэтому певица не показывает его лицо в сети и не делится подробностями семейной жизни.