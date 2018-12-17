Супермодель Кэндис Свейнпол нарядилась в обольстительный купальник

Супермодель Кэндис Свейнпол снялась в рекламе своего бренда белья и купальников Tropic Of C.

Свейнпол, которая родила сына Ариэля Свейнпол Николе, полгода назад, позировала в купальнике, как она сама назвала, цвета "sage."

Стоимость наряда от супермодели £ 95.33.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи

Ранее Кэндис Свейнпл родила второго ребенка жениху и отцу ее старшего сына, Херману Николе, с которым была в отношениях 12 лет.

Пара удалила совместные фотографии в Инстаграм.

"Трудно воспитывать детей, но это невероятно. Да, это много, не буду врать. Со вторым уже легче, но когда они вместе - трудно, - говорит звезда.

"Я много не планирую на будущее, - говорит модель, - я верю в судьбу и что случится, то случится, - но я точно буду планировать невероятную карьеру и строить семью, потому что я обожаю это. Я хочу иметь кучу детей" , - добавляет Свейнпол.

Ранее бренд Bluebella назвал Кэндис самой влиятельной моделью в соцсети. Кэндис зарабатывает £ 50 тыс. за пост.