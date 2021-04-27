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вторник, 27 апреля 2021 16:47

Сколько Оля Полякова зарабатывала в начале карьеры

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Бывшая продюсер певицы 37-летней Оли Поляковой Ирина Ковальская рассказала, каким был гонорар артистки в начале карьеры. Сейчас она является одной из самых дорогих исполнительниц в украинском шоу-бизнесе.

Ковальская поделилась, что звезда получала $15 за выступление в начале карьеры. Об этом продюсер рассказала в программе "Викриття".

Автор: instagram.com/polyakovamusic
  В начале карьеры Полякова получала за выступление
В начале карьеры Полякова получала за выступление

Экс-продюсер отметила, что обеспечивала Полякову необходимым и помогала ей в начале творческого пути. Также она вспомнила, как познакомилась с будущей артисткой.

"Познакомились с мужчиной, который делал хорошо ремонты. Мы тогда переезжали в новую студию. Ему понравилось, как мы рекламировали его. И мы договорились, что будем заниматься его рекламной кампанией, а он сделает нам ремонт в студии. Мы были довольны. Он тоже. И следующим шагом было то, что он привел свою племянницу. Сказал: "Девушка хочет петь", - рассказала Ковальская.

Автор: скриншот с видео
  Ковальская также отметила, что она покупала исполнительнице сценическую одежду, косметику, оплатила курсы визажа
Ковальская также отметила, что она покупала исполнительнице сценическую одежду, косметику, оплатила курсы визажа

Этой девушкой была Полякова. Продюсер подписала контракт с ней на пять лет. Первый ее гонорар составил $100, с которого певица получила $15.

Ковальская также отметила, что она покупала исполнительнице сценическую одежду, косметику, оплатила курсы визажа. Иногда - помогала оплатить аренду квартиры.

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Через несколько лет гонорар Поляковой повысился до $1000, а получала певица - $150.

Исполнительница Оля Полякова щеголяет жаркими фотографиями в купальнике. Звезда вместе с дочерями полетела на отдых. На снимках певица вместе со старшей дочерью Марией позировала на пляже. Они появились в одинаковых слитых купальниках черного цвета, показывая длинные ноги и подтянутые фигуры. Артистка дополнила пляжный образ солнцезащитными очками.

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