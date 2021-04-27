Сколько Оля Полякова зарабатывала в начале карьеры

Бывшая продюсер певицы 37-летней Оли Поляковой Ирина Ковальская рассказала, каким был гонорар артистки в начале карьеры. Сейчас она является одной из самых дорогих исполнительниц в украинском шоу-бизнесе.

Ковальская поделилась, что звезда получала $15 за выступление в начале карьеры. Об этом продюсер рассказала в программе "Викриття".

Автор: instagram.com/polyakovamusic В начале карьеры Полякова получала за выступление

Экс-продюсер отметила, что обеспечивала Полякову необходимым и помогала ей в начале творческого пути. Также она вспомнила, как познакомилась с будущей артисткой.

"Познакомились с мужчиной, который делал хорошо ремонты. Мы тогда переезжали в новую студию. Ему понравилось, как мы рекламировали его. И мы договорились, что будем заниматься его рекламной кампанией, а он сделает нам ремонт в студии. Мы были довольны. Он тоже. И следующим шагом было то, что он привел свою племянницу. Сказал: "Девушка хочет петь", - рассказала Ковальская.

Автор: скриншот с видео Ковальская также отметила, что она покупала исполнительнице сценическую одежду, косметику, оплатила курсы визажа

Этой девушкой была Полякова. Продюсер подписала контракт с ней на пять лет. Первый ее гонорар составил $100, с которого певица получила $15.

Ковальская также отметила, что она покупала исполнительнице сценическую одежду, косметику, оплатила курсы визажа. Иногда - помогала оплатить аренду квартиры.

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Через несколько лет гонорар Поляковой повысился до $1000, а получала певица - $150.

Исполнительница Оля Полякова щеголяет жаркими фотографиями в купальнике. Звезда вместе с дочерями полетела на отдых. На снимках певица вместе со старшей дочерью Марией позировала на пляже. Они появились в одинаковых слитых купальниках черного цвета, показывая длинные ноги и подтянутые фигуры. Артистка дополнила пляжный образ солнцезащитными очками.