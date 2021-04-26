 
Ексклюзивы
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 225
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 639
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 1926
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 1602
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 306
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
20 Просмотров: 4437
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 270
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1188
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 225
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 990
Фото
Все фото
5
5
15
9
4
Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем
Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке
Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Моника Беллуччи поделилась соблазнительными кадрами для французского глянца
Моника Беллуччи поделилась соблазнительными кадрами для французского глянца
Видео
Все видео
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Пивоваров превратился в женщину и потанцевал на каблуках
Пивоваров превратился в женщину и потанцевал на каблуках
Каменских призналась, что перенесла Covid-19 и теперь страдает от панических атак
Каменских призналась, что перенесла Covid-19 и теперь страдает от панических атак
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 225
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 270
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 684
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1260
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 324
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 612
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 13:35

Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем
5

  Комментировать

Исполнительница 37-летняя Оля Полякова щеголяет жаркими фотографиями в купальнике. Звезда вместе с дочерями полетела на отдых.

На снимках, опубликованных в Instagram, певица вместе со старшей дочерью Марией позировала на пляже. Они появились в одинаковых слитых купальниках черного цвета, показывая длинные ноги и подтянутые фигуры. Артистка дополнила пляжный образ солнцезащитными очками.

В комментариях подписчики выразили возмущение: они раскритиковали поцелуй Поляковой с дочкой в ​​губы.

Полякова с дочкой позировали в одинаковых купальниках
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Полякова с дочкой позировали в одинаковых купальниках
Полякова с дочкой позировали в одинаковых купальниках
Полякова с дочкой позировали в одинаковых купальниках
Поцелуй Поляковой с дочкой взбудоражил сеть

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой

"Мне неприятно смотреть на эти ласки и поцелуи в губы между родителями и детьми", "Конечно, нужно целовать своих детей, обнимать, дарить любовь и ласку, но не нужно целовать в губы".

Украинская певица Оля Полякова отдает предпочтение комфорту и поэтому вместо элитных машин выбирает "офис на колесах" - бус марки Chevrolet, стоимость которого составляет 3 млн грн. В таком транспорте есть все необходимое, чтобы отдыхать в дороге или решать неотложные дела.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Продать Заварова в "Ювентус" разрешил второй человек в КПСС

Наиболее смертоносный смерч в истории унес жизни около 1300 человек

Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в Европе

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 14292
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11512
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 6444
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать Просмотров: 6435
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 6363
Знаменитости
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
 Просмотров: 828
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
Dzidzio разводится после 20-летних отношений
5
 Просмотров: 1818
Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке
Оскар-2021: самые эпатажные образы звезд на красной дорожке
15
 Просмотров: 2151
Оскар-2021: назвали лучший фильм года
Оскар-2021: назвали лучший фильм года Просмотров: 468
Суперфинал "Голоса страны-11": Тина Кароль сделала неожиданное заявление
Суперфинал "Голоса страны-11": Тина Кароль сделала неожиданное заявление Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
20
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
3
Аваков призвал признать геноцид армян
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
2
"Ублюдки. Для них заставить помочь армии - это наказание" - журналист о "слугах народу"
Голосов: 42956
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть