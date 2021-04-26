Длинноногие Полякова с дочкой в купальниках взбудоражили сеть поцелуем

Исполнительница 37-летняя Оля Полякова щеголяет жаркими фотографиями в купальнике. Звезда вместе с дочерями полетела на отдых.

На снимках, опубликованных в Instagram, певица вместе со старшей дочерью Марией позировала на пляже. Они появились в одинаковых слитых купальниках черного цвета, показывая длинные ноги и подтянутые фигуры. Артистка дополнила пляжный образ солнцезащитными очками.

В комментариях подписчики выразили возмущение: они раскритиковали поцелуй Поляковой с дочкой в ​​губы.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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"Мне неприятно смотреть на эти ласки и поцелуи в губы между родителями и детьми", "Конечно, нужно целовать своих детей, обнимать, дарить любовь и ласку, но не нужно целовать в губы".

Украинская певица Оля Полякова отдает предпочтение комфорту и поэтому вместо элитных машин выбирает "офис на колесах" - бус марки Chevrolet, стоимость которого составляет 3 млн грн. В таком транспорте есть все необходимое, чтобы отдыхать в дороге или решать неотложные дела.