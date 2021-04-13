"Звездовоз": как выглядит автомобиль Оли Поляковой - видео

Бус Оли Поляковой стоит 3 млн. грн. Фото: скриншот с видео

Украинская певица 37-летняя Оля Полякова отдает предпочтение комфорту и поэтому вместо элитных машин выбирает "офис на колесах" - бус марки Chevrolet, стоимость которого составляет 3 млн грн.

В таком транспорте есть все необходимое, чтобы отдыхать в дороге или решать неотложные дела, сообщается в программе "Разоблачение".

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В салоне буса Поляковой вместо сиденья - кожаные кресла, которые трансформируются в двуспальную кровать. Внутренняя отделка сделана из дерева, а на окнах - шторы.

Кроме того, в машине есть перегородка между пассажиром и водителем, а на потолке - панорамный люк. Сама же Полякова называет свой транспорт "звездовозом".

Певица Оля Полякова опубликовала серию обольстительных фото с отдыха в Египте. На снимках в Instagram звезда позирует в золотистом раздельном купальнике, щеголяя подтянутой фигурой и длинными ногами.