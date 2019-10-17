Седокова едва удержала грудь в тесном купальнике

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Где найти ответы на все опросы? В Википедии или ответах маил.ру 🤪 Так, хорошо, а если это вопрос о нас, о чем-то личном, чтобы разобраться в истинных причинах и мотивах? Воспользоваться правилом "пяти почему" основателя компании Toyota, Сакити Тойода, которое он всегда использовал во всех спорных вопросах и ситуациях, находя с его помощью ответ. Вы уже слышали о нем? Вот это правило с простым примером. Тебе хочется шубу. Что может быть проще? Впереди зима ❄️ Спрашиваешь себя: Почему я хочу шубу? Это первое "почему". Отвечаешь: потому что я хочу всех удивить. Второе "почему": Почему ты хочешь всех удивить? Ответ: Потому что хочу, чтобы на меня обратили внимание. Третье "почему": Почему тебе нужно, чтобы на тебя обратили внимание? Ответ: Потому что я чувствую себя неуверенно. Четвертое "почему": Почему ты чувствуешь себя неуверенно? Ответ: Потому что я никак не могу реализоваться, потому что я сижу на одном месте. Пятое "почему": Почему ты не можешь реализовать себя? Ответ: Потому что я занимаюсь тем, что мне не нравится. И скажи теперь, при чем тут шуба? Сакити Тойода был уверен, что в ответе на пятое "почему" и кроется первопричина. Если угодно, пятое "потому что" и есть настоящий ты. И это отличный способ проверить, чего ты действительно хочешь и что на самом деле тебе нужно. А может лучше не задаваться и слушать свои желания и своё сердце? Как вы считаете?