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вторник, 15 октября 2019 07:43

Седокова едва удержала огромную грудь у тесном топе

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Украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова снова похвасталась пышными формами в сети.

Артистка в Instagram-stories выложила видео с отдыха, на котором позирует в тесном топе. Такой наряд настолько обтягивает грудь Седоковой, что едва удерживает ее.

Автор: instagram.com/annasedokova
  Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась пышными формами
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась пышными формами

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Фоловеры поп-звезды не смогли не обратить внимание на ее откровенный образ и засыпали ее комплиментами.

Певица Анна Седокова украсила обложку сентябрьского выпуска мужского журнала Playboy Russia. На фото звезда предстала в провокационных БДСМ-образе. На ней были одеты латексное белье, колготы в сетку. На одном из снимков звезда позировала без нижнего белья. Образ "плохой девочки" завершал яркий макияж и кожаный кнут.

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Дата
15
октября

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