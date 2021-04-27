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вторник, 27 апреля 2021 23:46

Самая популярная блогер Украины расхвалила свою увеличенную грудь
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Блогер София Стужук расхвалила свою увеличенную грудь и даже показала результат после операции
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk
Блогер София Стужук расхвалила свою увеличенную грудь и даже показала результат после операции
Блогер София Стужук расхвалила свою увеличенную грудь и даже показала результат после операции

Месяц назад украинская блогер 25-летняя София Стужук сделала операцию по увеличению груди. А недавно расхвалила результат и даже показала его на своей странице в Instagram.

"Выкладываю самое обычное селфи, которое ранее никогда бы не позволила себе как "блогер какого-то уровня". Просто потому, что хочу быть здесь живой и обычной. На фото я - это я! Кайфовая прямо сейчас. Вот такое у меня душевное состояние", - похвасталась 25-летняя Стужук.

Ранее София утверждала, что является сторонницей естественной красоты, но, похоже, она изменила мнение.

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"Я очень рада, что решилась. Мне кажется недостаточной пазлик сложился, по ощущениям. Я могу позволить себе одежду, которую всегда хотела носить, я чувствую себя сексуальнее, мне удобнее физически, ничего никуда не убегает. И это для меня красиво. Для меня это эстетично. Вообще все равно как кому - большие, кукольные, ненатуральные - мне идеальные, мне нравится. Это именно самое главное, и Андрею тоже ", - написала Стужук, имея в виду экс-учасника шоу "Холостячка" Андрея Шатырко. С ним Стужук недавно улетела в США.

Блогер призналась, что после операции пережила адские муки и роды по сравнению с этим "даже рядом не стояли". Но испытания того стоило.

В течение пяти дней Стужук пила обезболивающее, а через две недели уже чувствовала себя вполне комфортно. Некоторые ограничения на физические нагрузки пока остаются, как и шрамы, но их блогер со временем надеется убрать.

Британская модель 26-летняя Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников новыми фото, которые выложила на своей странице в Instagram. Роуз примерила дерзкий образ озорницы.

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