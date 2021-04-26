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понедельник, 26 апреля 2021 23:46

Британская модель примерила образ озорницы
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Деми Роуз поражает фанов откровенными фотографиями
Фото: instagram.com/demirose
Деми Роуз поражает фанов откровенными фотографиями
Деми Роуз поражает фанов откровенными фотографиями
Деми Роуз поражает фанов откровенными фотографиями
Деми Роуз поражает фанов откровенными фотографиями

Британская модель 26-летняя Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников новыми фото, которые выложила на своей странице в Instagram.

Роуз примерила дерзкий образ озорницы. Модель позирует в гардеробной. Для фотосессии надела оранжевое бикини, демонстрируя пышную грудь, миниюбку с принтом от Dior и фуражку в тон. Волосы Роуз заплела в две косы и сделала нюдовий макияж.

"Дерзкая", - лаконично подписала фото модель.

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Исполнительница 37-летняя Оля Полякова щеголяет жаркими фотографиями в купальнике. Звезда вместе с дочерями полетела на отдых. На снимках, опубликованных в Instagram, певица вместе со старшей дочерью Марией позировала на пляже.

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