Британская модель примерила образ озорницы

Британская модель 26-летняя Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников новыми фото, которые выложила на своей странице в Instagram.
Роуз примерила дерзкий образ озорницы. Модель позирует в гардеробной. Для фотосессии надела оранжевое бикини, демонстрируя пышную грудь, миниюбку с принтом от Dior и фуражку в тон. Волосы Роуз заплела в две косы и сделала нюдовий макияж.
"Дерзкая", - лаконично подписала фото модель.
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Исполнительница 37-летняя Оля Полякова щеголяет жаркими фотографиями в купальнике. Звезда вместе с дочерями полетела на отдых. На снимках, опубликованных в Instagram, певица вместе со старшей дочерью Марией позировала на пляже.
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