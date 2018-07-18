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среда, 18 июля 2018 12:56

Самая дорогая модель соцсетей в бикини борется с циничными критиками
28

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Кендис Свейнпол
Кендис Свейнпол
Кендис Свейнпол
Кендис Свейнпол
Кендис Свейнпол

Модель Кэндис Свейнпол отдыхает в Бразилии, где светит фигурой в купальнике.

Звезда, которая родила недавно второго ребенка, снова попалась на глаза папарацци.

Красавица купалась в океане и загорала на пляже, обнажив длинные ноги.

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Ранее издание Bluebella назвало Кэндис наиболее влиятельной моделью в соцсети. Кэндис зарабатывает £ 50 тыс за пост.

Кэндис недавно ответила хейтерам, которые отметили ее неидеальную фигуру.

"Это я через 12 дней после рождения сына. Если хотите сказать что-то плохое, глядя на снимки ... В обществе распространена жестокость. Женщинам в эти дни невозможно соответствовать стандартам красоты. Мне не стыдно показывать живот после родов. Я горжусь, что девять месяцев носила сына. Думаю, заслужила право иметь маленький животик. Потому что я модель? Но мы тоже обычные люди, поэтому, пожалуйста, позвольте мне спокойно насладиться временем на пляже ", - написала Кэндис в соцсети.

dailymail.co.uk
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