С отекшим лицом: вид Тома Круза озадачил фанов

Американский актер 59-летний Том Круз поразил поклонников изменениями во внешности. В минувшие выходные посетил бейсбольный матч в Сан-Франциско с сыном Коннором.

Круз редко появляется на публике. На этот раз он не прятался от камер, еще и сфотографировался с журналисткой Эми Гутьеррес. Но в сети сейчас активно обсуждают изменения во внешности актера, пишет The Sun.

Автор: instagram.com/amyg Актер Том Круз шокировал фанатов изменениями во внешности

У фанов есть несколько версий, почему его лицо выглядит таким отекшим: или потолстел, или же пытается омолодиться с помощью филеров.

"Будто кто-то натянул на себя лицо Тома Круза", - говорят в соцсетях.

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Многие поклонники актера стали на его защиту и призвали остальных не травить за чужие колебания веса.

У американского актера Тома Круза угнали автомобиль BMW X7 стоимостью $140 тыс. и украли его багаж, который находился в машине. Злоумышленники похитили авто, которое было припарковано возле гостиницы Круза. Они взломали электронный замок в машине.