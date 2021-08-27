У Тома Круза угнали автомобиль за $140 тыс.

Тома Круза обокрали. Фото: Reuters

У американского актера Тома Круза угнали автомобиль BMW X7 стоимостью $140 тыс. и украли его багаж, который находился в машине.

Об этом сообщило издание The Sun.

Неприятность произошла в Великобритании, где сейчас проходят съемки фильма "Миссия невыполнима 7".

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Злоумышленники похитили авто, которое было припарковано возле гостиницы Круза. Они взломали электронный замок в машине.

Через несколько часов авто нашли, однако воры скрылись. Из машины они похитили личные вещи Круза и багаж, который оценивают в несколько тысяч долларов.

Актер Том Круз купил для съемочной площадки фильма "Миссия невыполнима 7" двух роботов. Они будут следить за сотрудниками съемочной группы, чтобы те соблюдали карантинные нормы.