У Тома Круза угнали автомобиль за $140 тыс.

У американского актера Тома Круза угнали автомобиль BMW X7 стоимостью $140 тыс. и украли его багаж, который находился в машине.
Об этом сообщило издание The Sun.
Неприятность произошла в Великобритании, где сейчас проходят съемки фильма "Миссия невыполнима 7".
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Злоумышленники похитили авто, которое было припарковано возле гостиницы Круза. Они взломали электронный замок в машине.
Через несколько часов авто нашли, однако воры скрылись. Из машины они похитили личные вещи Круза и багаж, который оценивают в несколько тысяч долларов.
Актер Том Круз купил для съемочной площадки фильма "Миссия невыполнима 7" двух роботов. Они будут следить за сотрудниками съемочной группы, чтобы те соблюдали карантинные нормы.
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