У Тома Круза угнали автомобиль за $140 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 774
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 531
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 900
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1674
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 450
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1323
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14157
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1449
Фото
Все фото
4
8
2
3
3
Украинская супермодель показала хрупкую фигуру в бикини
Украинская супермодель показала хрупкую фигуру в бикини
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Бабкин показал редкое фото с мамой
Бабкин показал редкое фото с мамой
Тина Кунаки показала чувственные фото в объятиях Венсана Касселя
Тина Кунаки показала чувственные фото в объятиях Венсана Касселя
Сеть заподозрила Тину Кароль в беременности
Сеть заподозрила Тину Кароль в беременности
Видео
Все видео
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
"Ждала девочку": Осадчая рассказала, как выбирает имя для сына
"Ждала девочку": Осадчая рассказала, как выбирает имя для сына
Пчелы по всему телу: дочь Ющенко повторила образ Джоли
Пчелы по всему телу: дочь Ющенко повторила образ Джоли
Искусственный интеллект помог онкобольному актеру вернуть потерянный голос
Искусственный интеллект помог онкобольному актеру вернуть потерянный голос
Вакарчук показал, как проводит лето в Карпатах
Вакарчук показал, как проводит лето в Карпатах
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1179
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 990
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1575
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1332
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 441
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 12:38

У Тома Круза угнали автомобиль за $140 тыс.

  Комментировать
У Тома Круза угнали автомобиль за $140 тыс.
Тома Круза обокрали. Фото: Reuters

У американского актера Тома Круза угнали автомобиль BMW X7 стоимостью $140 тыс. и украли его багаж, который находился в машине.

Об этом сообщило издание The Sun.

Неприятность произошла в Великобритании, где сейчас проходят съемки фильма "Миссия невыполнима 7".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ты, бл*дь! Никогда этого не делай" - Том Круз обругал подчиненных за несоблюдение карантина

Злоумышленники похитили авто, которое было припарковано возле гостиницы Круза. Они взломали электронный замок в машине.

Через несколько часов авто нашли, однако воры скрылись. Из машины они похитили личные вещи Круза и багаж, который оценивают в несколько тысяч долларов.

Актер Том Круз купил для съемочной площадки фильма "Миссия невыполнима 7" двух роботов. Они будут следить за сотрудниками съемочной группы, чтобы те соблюдали карантинные нормы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Тома Круза угнали автомобиль за $140 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Экс-чиновницу нашли с простреленной головой

Воскресенье сделали рабочим днем

В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие

Свежесть сала определяют спичкой: интересные факты о популярном продукте

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Проходит 80 лет со дня рождения Богдана Ступки

Пивовар начал издавать книгу рекордов

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 8451
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 6120
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4572
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
 8 Просмотров: 2952
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
 1 Просмотров: 2934
Знаменитости
"Стараюсь быть королем родительского чате" - импровизатор рассказал о школе сына
"Стараюсь быть королем родительского чате" - импровизатор рассказал о школе сына Просмотров: 9
Украинская супермодель показала хрупкую фигуру в бикини
Украинская супермодель показала хрупкую фигуру в бикини
4
 Просмотров: 1116
Культовая группа ABBA возвращается после 39-летнего перерыва
Культовая группа ABBA возвращается после 39-летнего перерыва Просмотров: 603
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 8451
Сюрприз для фанатов: кто из звезд ошарашивал новостью об отцовстве
Сюрприз для фанатов: кто из звезд ошарашивал новостью об отцовстве
5
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
8
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
5
Посольство США осудило нападение на Порошенко
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
3
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
2
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
Голосов: 43506
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть