"Посол французской песни" празднует 75 лет

Мирей Матье стала "послом французской песни". Фото: globalsib

Французская певица Мирей Матье родилась 22 июля 1946 года в городе Авиньон на юге Франции. Она была старшей в семье, имела еще 13 братьев и сестер.

"Это был лучший день в моей жизни. Я впервые приняла ванну! Это было удивительное чувство ", - вспоминала певица о том, как 15-летней с семьей переехали жить в пятикомнатную квартиру по правительственной субсидии. До этого семья жила в деревянном бараке, крыша которого протекала в дождь, а ветер задувал в окна и двери.

Отец певицы вытесывал надгробия для авиньонского кладбища. Он мечтал также стать певцом, имея замечательный тенор.

Впервые Мирей Матье спела в четыре года на ночной литургии в церкви. Слушала пение великих артистов по радио и телевидению и также мечтала стать известной певицей.

Дебютировала в 1962 году на песенном конкурсе Авиньон "В моем квартале поют". Дважды занимала в нем вторые места. Победила только с третьего раза и получила приглашение выступить в телепередаче "Теле-Диманш" в Париже.

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За год о ней знала вся Франция, а затем и весь мир. Мирей Матье становится "послом французской песни". Продав более 100 миллионов пластинок по всему миру и имея репертуар, состоящий более чем из 1000 песен на французском, немецком, английском, итальянском, испанском, провансальском, каталанском, японском, китайском, русском и финском языках, она выступала перед самой разнообразной публикой почти во всех странах.

Она продолжает петь более 30 лет.

Американский актер и продюсер Том Хэнкс отпраздновал 65-летний юбилей 9 июля. Родился в Конкорде, штат Калифорния. Творческий путь начинал актером семейных комедий. Как серьезного драматического актера его восприняли благодаря главным ролям в фильмах "Филадельфия" и "Форрест Гамп". За них получил премию "Оскар". Также известен благодаря фильмам: "Большой", "Спасти рядового Райана" и "Изгнанник".