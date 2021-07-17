"Посол французской песни" празднует 75 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 630
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 270
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 387
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1098
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 855
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
4
5
6
5
4
Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике
Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике
Розовые коты и два фаллоимитатора - Цибульская рассказала, что вписывала в райдер
Розовые коты и два фаллоимитатора - Цибульская рассказала, что вписывала в райдер
Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем
Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем
Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика
Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика
&quot;На стиле&quot;: Приходько показала себя 20-летнюю
"На стиле": Приходько показала себя 20-летнюю
Видео
Все видео
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Поплавский назвал размер своей пенсии
Поплавский назвал размер своей пенсии
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Группа Gо_A стала первой: песня "Шум" набрала больше всего просмотров по рейтингу Spotify
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Плагиат и издевательство над животным: Тина Кароль влипла в громкий скандал
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Фанаты возмущены: Потап и Позитив поцеловались на Atlas Weekend
Интервью
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 630
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 621
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 387
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 513
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 495
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 09:00

"Посол французской песни" празднует 75 лет

  Комментировать
&quot;Посол французской песни&quot; празднует 75 лет
Мирей Матье стала "послом французской песни". Фото: globalsib

Французская певица Мирей Матье родилась 22 июля 1946 года в городе Авиньон на юге Франции. Она была старшей в семье, имела еще 13 братьев и сестер.

"Это был лучший день в моей жизни. Я впервые приняла ванну! Это было удивительное чувство ", - вспоминала певица о том, как 15-летней с семьей переехали жить в пятикомнатную квартиру по правительственной субсидии. До этого семья жила в деревянном бараке, крыша которого протекала в дождь, а ветер задувал в окна и двери.

Отец певицы вытесывал надгробия для авиньонского кладбища. Он мечтал также стать певцом, имея замечательный тенор.

Впервые Мирей Матье спела в четыре года на ночной литургии в церкви. Слушала пение великих артистов по радио и телевидению и также мечтала стать известной певицей.
Дебютировала в 1962 году на песенном конкурсе Авиньон "В моем квартале поют". Дважды занимала в нем вторые места. Победила только с третьего раза и получила приглашение выступить в телепередаче "Теле-Диманш" в Париже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер известный французский композитор

За год о ней знала вся Франция, а затем и весь мир. Мирей Матье становится "послом французской песни". Продав более 100 миллионов пластинок по всему миру и имея репертуар, состоящий более чем из 1000 песен на французском, немецком, английском, итальянском, испанском, провансальском, каталанском, японском, китайском, русском и финском языках, она выступала перед самой разнообразной публикой почти во всех странах.

Она продолжает петь более 30 лет.

Американский актер и продюсер Том Хэнкс отпраздновал 65-летний юбилей 9 июля. Родился в Конкорде, штат Калифорния. Творческий путь начинал актером семейных комедий. Как серьезного драматического актера его восприняли благодаря главным ролям в фильмах "Филадельфия" и "Форрест Гамп". За них получил премию "Оскар". Также известен благодаря фильмам: "Большой", "Спасти рядового Райана" и "Изгнанник".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Посол французской песни" празднует 75 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 18711
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 10890
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 6426
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4365
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 4212
Знаменитости
Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике
Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике
4
 Просмотров: 1476
Розовые коты и два фаллоимитатора - Цибульская рассказала, что вписывала в райдер
Розовые коты и два фаллоимитатора - Цибульская рассказала, что вписывала в райдер
5
 Просмотров: 2520
$23,8 млн: обнародовали рейтинг артистов, которые заработали больше денег в прошлом году
$23,8 млн: обнародовали рейтинг артистов, которые заработали больше денег в прошлом году Просмотров: 540
Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем
Стал многодетным отцом: ведущий Анатолий Анатолич показал снимок с младенцем
6
 Просмотров: 702
Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика
Эктор Хименес-Браво начинал карьеру с посудомойщика
5
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
1
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Голосов: 43336
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть