Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Том Хэнкс перед женитьбой с Ритой Уилсон решил принять православие и является прихожанином Константинопольской православной церкви. Фото: EPA

"Думаю, лучше чувствовать себя хорошо, чем выглядеть хорошо", - говорит американский актер и продюсер Том Хэнкс. Сегодня ему исполняется 65 лет.

Родился в Конкорде, штат Калифорния. Творческий путь начинал актером семейных комедий.

Как серьезного драматического актера его восприняли благодаря главным ролям в фильмах "Филадельфия" и "Форрест Гамп". За них получил премию "Оскар". Также известен благодаря фильмам: "Большой", "Спасти рядового Райана" и "Изгнанник".

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Имеет совместные работы с режиссером Стивеном Спилбергом. Самый прибыльный из его фильмов - "Код да Винчи" - вышел на экраны в 2006 году.

Актер популярен в США, но не страдает звездной болезнью. Он живет скромно, в Голливуде считается идеальным мужем и отцом. Его имя практически не попадает на страницы желтой прессы. Женат на актрисе Рите Уилсон и воспитывает с ней двоих детей - Честера и Трумена. Имеет дочь и сына от первого брака с Самантой Льюис.

Том Хэнкс перед женитьбой на Рите Уилсон решил принять православие. Является прихожанином Константинопольской православной церкви. В декабре 2019 года получил гражданство Греции.

Томс Хэнкс коллекционирует печатные машинки. Печатает на низ свои небольшие произведения. Компьютером не пользуется.

Дом детства Тома Хэнкса на воде продают за $600 тыс. Звезда "Фореста Гампа" проживал в доме с мачехой с 1973-го по 1976-й. Френсис - вторая жена Амоса, отца актера, с которым жила в Сан-Франциско. Отец Хэнкса работал поваром на судне и переезжал так часто, что мальчик в 10-летнем возрасте сменил 10 различных домов.