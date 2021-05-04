Последствия карантина - Уилл Смит удивил фигурой

Голливудский актер 52-летний Уилл Смит пожаловался, что на карантине набрал вес и сейчас у него самая худшая форму за его жизнь.

Он показал фото, на котором видно обвисший живот. На фотографии, опубликованной в Instagram, актер позирует в шортах и толстовке. В посте признался, что во время изоляции ослабил фитнес-режим.

"Буду честен с вами всеми - я сейчас в самой плохой форме в жизни", - написал знаменитость под снимком.

Фото: instagram.com/willsmith

В комментариях поклонники поддержали Смита.

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"Лучший пост 2021 года", "Вы - Уилл Смит и можете быть в любой форме", "Давай будем честны. Тебе 52 года".

Американский актер Уилл Смит 25 сентября отмечал 52-летие. Смит - двукратный номинант на "Оскар" и один из самых высокооплачиваемых актеров мира по рейтингу Forbes