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вторник, 26 октября 2021 11:53

Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
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Певица 37-летняя Оля Полякова обращается с психологическими проблемами к эксперту из Швейцарии.

Исполнительница не жалуется публично, но общается с психотерапевтом по видеосвязи. Полякова призналась в программе "Світське життя", что решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя более комфортно. За прием отдает около €100 (более 3 тыс. грн).

"Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми". Мне всегда казалось, что я энергичная. А потом поняла, что это ощущение тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе, не считалась с этим. А когда я повзрослела, поняла, что это может меня высосать", - призналась Оля.

Певица Оля Полякова призналась, сколько отдает психотерапевту за прием
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Певица Оля Полякова призналась, сколько отдает психотерапевту за прием
Певица Оля Полякова призналась, сколько отдает психотерапевту за прием
Певица Оля Полякова призналась, сколько отдает психотерапевту за прием
Певица Оля Полякова призналась, сколько отдает психотерапевту за прием

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Эксперт помогает ей избавиться от тревожных эмоций. Она добавила, что за консультации швейцарского психотерапевта платит столько же, сколько платила бы в Киеве другим специалистам.

Исполнительница Оля Полякова откровенно рассказала о пережитых кризисах. Она поделилась, что до сих пор ей с мужем Вадимом кризиса в браке удавалось пережить без помощи психологов.

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