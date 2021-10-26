Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта

Певица 37-летняя Оля Полякова обращается с психологическими проблемами к эксперту из Швейцарии.

Исполнительница не жалуется публично, но общается с психотерапевтом по видеосвязи. Полякова призналась в программе "Світське життя", что решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя более комфортно. За прием отдает около €100 (более 3 тыс. грн).

"Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми". Мне всегда казалось, что я энергичная. А потом поняла, что это ощущение тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе, не считалась с этим. А когда я повзрослела, поняла, что это может меня высосать", - призналась Оля.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Эксперт помогает ей избавиться от тревожных эмоций. Она добавила, что за консультации швейцарского психотерапевта платит столько же, сколько платила бы в Киеве другим специалистам.

Исполнительница Оля Полякова откровенно рассказала о пережитых кризисах. Она поделилась, что до сих пор ей с мужем Вадимом кризиса в браке удавалось пережить без помощи психологов.