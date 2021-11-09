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вторник, 09 ноября 2021 12:02

Полякова показала, как отдыхает с черной икрой и на роскошной вилле на Мальдивах
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Исполнительница Оля Полякова улетела в отпуск с мужем Вадимом и дочками Марией и Алисой
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Исполнительница Оля Полякова улетела в отпуск с мужем Вадимом и дочками Марией и Алисой
Звезда показала, как отдыхает на Мальдивских островах
Исполнительница Оля Полякова улетела в отпуск с мужем Вадимом и дочками Марией и Алисой
Звезда показала, как отдыхает на Мальдивских островах

Исполнительница Оля Полякова полетела в отпуск с мужем Вадимом и дочерьми Марией и Алисой. Звезда отдыхает с семьей на Мальдивских островах.

В InstaStories певица показала, какие арендовала апартаменты. Семья Поляковой живет на двухэтажной вилле. На первом этаже – спальня супругов и комнаты детей.

Также поделилась, что Мальдивы встретили артистку черной икрой и бокалом игристого. А еще опубликовала кадры с дочерями.

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"Мы приехали в рай. Боже, какая красота. У нас даже есть собственный бассейн и пляж. Господи, я в раю, спасибо. Как звучит океан. Как здесь круто, я шокирована", - поделилась впечатлениями Полякова.

Певица 37-летняя Оля Полякова обращается с психологическими проблемами к эксперту из Швейцарии. Исполнительница не жалуется публично, но общается с психотерапевтом по видеосвязи. Полякова призналась, что решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя более комфортно. За прием отдает около €100 (более 3 тыс. грн).

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