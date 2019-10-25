Полуобнаженная Полякова оседлала коня на концерте

Украинская эпатажная певица Оля Полякова поделилась откровенным кадром с одного из концертов.

Фото появилось в Instagram селебрити.

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Автор: @polyakovamusic Оля Полякова поразила сеть откровенным фото.

На снимке почти полностью обнаженная Полякова оседлала блестящего коня. Грудь звезды прикрывали специальные накладки. На голове Оли был большой кокошник.

Поклонники пришли в восторг от сексуального фото звезды.

"Вы такая красивая", "я в восторге от вас и вашей внешности", "ну ничего себе, как оседлала".

Певица Оля Полякова решила примерить новую роль - коуча. В ближайшее время знаменитость представит авторский курс. Это будет первый подобный опыт певицы.