Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати

Фото: Instagram.com

"Книги или сериалы?", - спросила своих подписчиков в Instagram, фитнес-модель и телеведущая 41-летняя Валерия Крук. При этом звезда опубликовала снимок, на котором она полностью обнажена томно изгибается на кровати.

Валерия заверила, что ей жаль тратить время на просмотр телесериалов. К тому же, она считает, что качественной продукции сейчас мало.

"Объективно достойных мало. Я очень требовательный критик, много требую и ожидаю. Для меня важно, чтобы кино было наполнено смыслом, философией, оставляло ощутимый послевкусие и заставляло задуматься, ценю диалоги и тонкий юмор. А таких очень мало, особенно в последнее время . И даже супер актеры не вытягивают современные сценарии ", - написала Крук.

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Зато телеведущая привела несколько аргументов, почему стоит читать книги.

"Увлечение литературой позволяет эффективно снимать стресс, увеличивать словарный запас, расширять кругозор, а также развивать внимание, творческие способности и эмоциональный интеллект. Посвящая время чтению, мы одновременно тренируем самые разные отделы мозга: работают зоны, отвечающие за зрительное восприятие, речь, воображение, ассоциативное мышление и эмоции. Нервные волокна покрываются более плотным слоем проводящего вещества - миелина, и это действительно спасает от многих заболеваний мозга, например, от болезни Альцгеймера ", - добавила модель.

На своих же фотографиях звезда не постеснялась позировать в чем мать родила, демонстрируя стройную фигуру и отсутствие комплексов.

Фитнес-модель Валерия Крук радует поклонников пикантными фото на своей странице в Instagram. Крук советует своим подписчикам вести здоровый образ жизни.