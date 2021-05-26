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среда, 26 мая 2021 11:14

Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

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Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона
Певец и его агенты уже знают об ордере. Фото: instagram.com/marilynmanson

В США полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест американского певца 52-летнего Мэрилина Мэнсона.

Музыканта обвиняют в насилии, сообщает BBC. В заявлении полиции говорится, что певец и его агенты уже знают об ордере, при этом до сих пор не предприняли никаких шагов, чтобы связаться с правоохранителями.

Мэнсона подозревают в двух эпизодах насилия. Каждое обвинение влечет за собой возможное тюремное заключение минимум на год, а также штраф в размере $2 тыс. В полиции добавили, что нападения "не носили сексуального характера".

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В феврале экс-невеста Мэнсона актриса 33-летняя Эван Рейчел Вуд обвинила его в насилии и изнасиловании. Впоследствии еще более 10 женщин сделали похожие заявления в соцсетях и обвинили Мэнсона в издевательствах.

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