Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Певец и его агенты уже знают об ордере. Фото: instagram.com/marilynmanson

В США полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест американского певца 52-летнего Мэрилина Мэнсона.

Музыканта обвиняют в насилии, сообщает BBC. В заявлении полиции говорится, что певец и его агенты уже знают об ордере, при этом до сих пор не предприняли никаких шагов, чтобы связаться с правоохранителями.

Мэнсона подозревают в двух эпизодах насилия. Каждое обвинение влечет за собой возможное тюремное заключение минимум на год, а также штраф в размере $2 тыс. В полиции добавили, что нападения "не носили сексуального характера".

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В феврале экс-невеста Мэнсона актриса 33-летняя Эван Рейчел Вуд обвинила его в насилии и изнасиловании. Впоследствии еще более 10 женщин сделали похожие заявления в соцсетях и обвинили Мэнсона в издевательствах.