Голливудского актера обвинили в изнасиловании

24-летняя женщина, по имени Эффи, обвинила актера в изнасиловании Фото: Reuters

Полиция Лос-Анджелеса заявила, что звезда фильмов "Назови меня своим именем" и "Агенты U.N.C.L.E." 34-летний Арми Хаммер находится под следствием по делу о сексуальном насилии, совершенном в 2017-м.

24-летняя женщина по имени Эффи обвинила американского актера в изнасиловании, пишет BBC. Во время виртуальной пресс-конференции в четверг она заявила, что инцидент произошел 24 апреля 2017 года.

По ее словам, они с актером познакомились через Facebook в 2016-м, а потом начали встречаться. Хаммер якобы относился к ней оскорбительно и жестоко.

Хаммер полностью отрицает обвинения. Адвокат звезды Эндрю Бреттлер заявил, что отношения были "полностью добровольными и основанными на взаимном согласии".

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В январе актер попал в жуткий секс-скандал. Хаммер общался с женщинами в Instagram. В интернете опубликовали скриншоты переписок. Актер якобы признался в каннибализме. Писал, что хочет "выпить кровь" собеседницы. Хаммер также делился своими сексуальными фантазиями в стиле БДСМ.