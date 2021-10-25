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понедельник, 25 октября 2021 15:41

Показал пресс и жену: Цимбалюк восхитил сеть солнечными фото с Мальдивов
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Актер 31-летний Тарас Цимбалюк с женой Тиной полетели в отпуск на Мальдивские острова. Оттуда супруги делятся яркими пляжными фото.

Звезда фильма "Черный ворон" отметил, что они с любимой относились к отделенным островам небольшого размера "с нотой скептицизма". Солнечными снимками и мнением о путешествиях поделился в Instagram. На фотографиях позировал на пляже, щеголяя стальным прессом. Также показал жену в бикини.

"Мы всегда с нотой скептицизма относились к отделенным островам небольшого размера, где кроме океана, пальм и белого песка ничего нет. Но наше мнение полностью изменилось. За годы, прожитые вместе с моей Тиной, мы пришли к общему знаменателю во многих пунктах, но путешествия - был точно одним из основных. Наше взаимное видение туризма выглядит примерно так: прибыв в страну, брать машину в аренду и как можно больше увидеть. Никаких туров, групповых экскурсий и так далее", - написал мужчина.

Актер Тарас Цимбалюк с женой Тиной полетели в отпуск на Мальдивские острова
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Актер Тарас Цимбалюк с женой Тиной полетели в отпуск на Мальдивские острова
Звезда показал жену в купальнике
Также похвастался стальным прессом
Звезда показал жену на отдыхе

Пара планировала путешествие заранее, а в приоритете были те страны и города, которые являются новыми для обоих.

"Лето выдалось насыщенным в плане съемок, поэтому после свадьбы я, взяв два проекта, почти ежедневно был на площадке. Именно поэтому было принято семейное решение поехать на отдых, который станет райским островом без активного и привычного для нас туристического ритма. И вот так, 21-ой страной в моем туристическом списке стали Мальдивы. сказать, что мы довольны - не сказать ничего. Эти острова действительно созданы для полной человеческой гармонии и человеческого внутреннего покоя", - поделился Цимбалюк.

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Актер добавил, что активностей на острове больше, чем они представляли.

Украинский актер Тарас Цимбалюк с женой Тиной ездил в отпуск на испанский остров Тенерифе.

Возлюбленная знаменитости активно публикует откровенные фото в бикини на фоне живописных видов. Тина позировала на пляже в розовом микробикини. Молодая жена похвасталась стройной фигурой на фоне Атлантического океана. Также девушка позировала спиной к камере и показала подтянутые ягодицы.

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