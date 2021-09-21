Жена Тараса Цимбалюка поразила сеть стройной фигурой в бикини

Фото: @tina_tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк с женой Тиной поехал в отпуск на испанский остров Тенерифе.

Возлюбленная знаменитости активно публикует в Instagram откровенные фото в бикини на фоне живописных видов.

Тина позировала на пляже в розовом микробикини. Молодая жена похвасталась стройной фигурой на фоне Атлантического океана. Также девушка позировала спиной к камере и показала подтянутые ягодицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цимбалюк поразил подписчиков скандальной фотосессией в платье

"Тестирую купальник в Атлантическом океане", - подписала фото Тина.

Подписчики блогера пришли в восторг от новых фотографий в бикини.

"Эффектно", "так красиво, вы очаровательная", "красавица", "это просто огонь".

Актер Тарас Цимбалюк и его жена Тина удивили поклонников экстравагантным видео. Цимбалюк в Instagram опубликовал фото и видео, на которых пара позировала без одежды. На фотографии Тарас и Тина обнимаются, стоя спиной к камере. А на видео супруги бегут по полю.