"Похоже на птичий коготь" - Брежнева попробовала необычный морепродукт Испании

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Певица Вера Брежнева была ведущей одного из выпусков тревел-шоу. Звезда побывала в Испании и попробовала необычный и редкий морепродукт.

Во время съемок шоу "Орел и Решка. 10 лет", которое показывал "Новый канал", Брежнева съела персебес. Это рак под названием "морская утка". Они растут гроздьями на камнях в полосе прибоя, поэтому их очень трудно добывать: ежегодно рыбаки рискуют жизнью, ловя этих ракообразных. А иногда и погибают. Поэтому и высокая цена - почти €50 за килограмм. В Испании даже лобстер стоит вдвое дешевле.

"Выглядит персебес, если честно, противно. Похоже на какой-то птичий коготь. На вкус он соленый, похож на упругую креветку. Говорят, что персебес - очень полезный", - поделилась артистка.

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Гурманы едят персебес сырыми, как устрицы. Но есть и традиционный испанский рецепт приготовления. Чтобы приготовить персебес по-каталонски, надо бросить морепродукт в кипящую воду на 45-60 сек. и достать.

Исполнительница Вера Брежнева стала ведущей финальных выпусков тревел-шоу. Она поделилась удачными для фото местами в испанском городе Барселона. Артистка отметила, что Барселона - это невероятно фотогеничен город.