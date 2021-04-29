 
Ексклюзивы
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 117
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 513
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 378
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 738
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 1026
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
5 Просмотров: 666
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 387
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 99
Фото
Все фото
5
5
5
6
7
&quot;Похоже на птичий коготь&quot; - Брежнева попробовала необычный морепродукт Испании
"Похоже на птичий коготь" - Брежнева попробовала необычный морепродукт Испании
Были вместе 13 лет: экс-жена Позитива впервые рассказала, как они дошли до развода
Были вместе 13 лет: экс-жена Позитива впервые рассказала, как они дошли до развода
Прикрылся растением: Бедняков голышом позировал в ванной
Прикрылся растением: Бедняков голышом позировал в ванной
Экс-солистка &quot;Тату&quot; подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Видео
Все видео
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Дорофеева, Санина и Потап: звезды создали песню к 35-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Украинская артистка выпустила клип на песню, идея которой появилась во время ритуала
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Впервые за 10 лет: Евгения Власова выступила с участницей "Голоса страны"
Интервью
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 117
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 513
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 378
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1215
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 333
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 17:49

"Похоже на птичий коготь" - Брежнева попробовала необычный морепродукт Испании
5

  Комментировать

Брежнева попробовала персебес
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Персебес - это рак под названием "морская утка"
Персебес - это рак под названием "морская утка"
Брежнева была ведущей тревел-шоу и посетила испанскую Барселону
Брежнева была ведущей тревел-шоу и посетила испанскую Барселону

Певица Вера Брежнева была ведущей одного из выпусков тревел-шоу. Звезда побывала в Испании и попробовала необычный и редкий морепродукт.

Во время съемок шоу "Орел и Решка. 10 лет", которое показывал "Новый канал", Брежнева съела персебес. Это рак под названием "морская утка". Они растут гроздьями на камнях в полосе прибоя, поэтому их очень трудно добывать: ежегодно рыбаки рискуют жизнью, ловя этих ракообразных. А иногда и погибают. Поэтому и высокая цена - почти €50 за килограмм. В Испании даже лобстер стоит вдвое дешевле.

"Выглядит персебес, если честно, противно. Похоже на какой-то птичий коготь. На вкус он соленый, похож на упругую креветку. Говорят, что персебес - очень полезный", - поделилась артистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Страшно выглядит". Иван Дорн попробовал зубастого паразита

Гурманы едят персебес сырыми, как устрицы. Но есть и традиционный испанский рецепт приготовления. Чтобы приготовить персебес по-каталонски, надо бросить морепродукт в кипящую воду на 45-60 сек. и достать.

Исполнительница Вера Брежнева стала ведущей финальных выпусков тревел-шоу. Она поделилась удачными для фото местами в испанском городе Барселона. Артистка отметила, что Барселона - это невероятно фотогеничен город.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Похоже на птичий коготь" - Брежнева попробовала необычный морепродукт Испании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Вспыхнули погромы из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 24609
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7038
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 6678
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 4077
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 3996
Знаменитости
Дорофеева поделилась beauty-процедурами, которых всегда придерживается
Дорофеева поделилась beauty-процедурами, которых всегда придерживается Просмотров: 36
Были вместе 13 лет: экс-жена Позитива впервые рассказала, как они дошли до развода
Были вместе 13 лет: экс-жена Позитива впервые рассказала, как они дошли до развода
5
 Просмотров: 909
"Год к нам не приезжал" - Ирина Билык заявила о разводе с мужем
"Год к нам не приезжал" - Ирина Билык заявила о разводе с мужем Просмотров: 747
Прикрылся растением: Бедняков голышом позировал в ванной
Прикрылся растением: Бедняков голышом позировал в ванной
5
 Просмотров: 801
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
Экс-солистка "Тату" подалась в депутаты Госдумы РФ
6
 Просмотров: 2385
Больше всего комментируют
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
5
Летом газ для населения не подешевеет
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
3
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
Голосов: 42971
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть