По праздничному случаю: Шарлиз Терон опубликовала редкий снимок дочерей

Американская киноактриса 46-летняя Шарлиз Терон нечасто показывает приемных дочерей - 10-летнюю Джексон и 7-летнюю Огаст. Но сделала исключение, поздравляя мать Герду.

В Instagram звезда опубликовала серию снимков, на одном из которых Герда позирует с внучками. 27 января мать Терон праздновала день рождения.

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"Я хотела показать ее вам, потому что все, кто ее знает, понимает, насколько это прекрасно - находиться в исходящем от нее солнечном свете. Она - это сама жизнь. Она смеется громче всех, кого я знаю. Она великолепная теннисистка/гольфистка/хайкерка и одаренная сплетница. Она прямая, честная, забавная, и всегда расскажет вам, как оно", - написала кинозвезда.

Фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарлиз Терон, мать двоих приемных детей, призналась, что никогда не была полностью готова к материнству, даже когда принимала решение об усыновлении. Когда в жизни появились сын Джексон и дочь Огаст, Терон почувствовала радость материнства. Дети "уполномочили" ее на роль мамы. Первого ребенка актриса усыновила в 2012 году. Когда Джексону было 7 лет, Терон заявила, что он чувствует себя как трансгендерная девочка. Ребенку разрешили носить одежду для девочек.