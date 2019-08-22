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четверг, 22 августа 2019 14:02

Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман оказались в эпицентре секс-скандала на телеканале Fox

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Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман оказались в эпицентре секс-скандала на телеканале Fox
вышел тизер фильма о сексуальном насилии. Фото: https://ria.ru

В сети появился первый тизер фильма "Секс-бомба" основанный на реальном секс-скандале на телеканале Fox News.

Промо-ролик ленты опубликовали на YouTube-канале ONE Media.

Главные роли получили актрисы Марго Робби, Шарлиз Терон, Николь Кидман и Джон Литгоу.

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В 2016 году сотрудница Fox Гретхен Карлсон, которую сыграла Николь Кидман, подала в суд на директора телеканала Роджера Эйлса. Женщина обвинила босса в сексуальных домогательствах и в том, что ее уволили из-за отказа в сексуальных отношениях.

К обвинениям Карсон присоединились еще несколько пострадавших женщин, среди них была ведущая Мегин Келли, которую сыграла Шарлиз Терон.

Из-за громкого скандала Эйлс покинул свой пост.

В одном ряду с Харви Вайнштейн, Джеймсом Тобака и Романом Полански 24 октября 2017-го года стал и известный фотограф Терри Ричардсон. Издательский дом Condé Nast прекратил сотрудничество с 52-летним Ричардсоном через разговоры о его сексуальных домогательствах к моделям.

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