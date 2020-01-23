Голливудская актриса Шарлиз Терон рассказала о своих усыновленных детях

Актриса 44-летняя Шарлиз Терон - мама 2 приемных детей, призналась, что никогда не была полностью готова к материнству, даже когда принимала решение об усыновлении. Когда в жизни появились 8-летний сын Джексон и 4-летняя дочь Август, Терон почувствовала радость материнства. Дети "уполномочили" ее на роль мамы.

Первого ребенка актриса усыновила в 2012 году. Когда Джексону было 7 лет, Терон заявила, что ее старший сын чувствует себя, как трансгендерная девочка. Ребенку разрешили носить одежду для девочек, пишет РБК-Украина.

Автор: instagram.com Когда в жизни появились 8-летний сын Джексон и 4-летняя дочь Август, Терон почувствовала радость материнства

Дети поддерживают звездную маму. И даже не на шутку расстроились, когда Шарлиз не попала в номинацию на "Оскар" за роль в фильме "Скандал". Дети даже сказали, что ее участие в этом фильме - "зря потраченное время".

"Август очень разозлилась, так как она действительно хотела, чтобы мне досталась эта премия. А старший сын просто расстроился. Когда стали известны номинации на" Оскар", детей уже было не успокоить.

"В этот раз ты выиграешь? "- спросили они меня. Я сказала им, что есть большая вероятность, что нет. И старший такой: "Ну тогда это пустая трата времени", - призналась актриса.

Она вспоминает, что долго не могла получить первого ребенка. Общалась с женщинами, которые хотели отказаться от своих детей после их рождения. У некоторых были сложные роды. Некоторые не давали согласия.

"Первое усыновление было действительно болезненным. На тот момент Джексон был, кажется, восьмым ребенком в "списке на рассмотрение". В усыновлении некоторых детей мне отказывали. Также были женщины с высоким риском срыва беременности. И появился Джексон. Я к нему очень сильно эмоционально привязалась, но что-то пошло не так. Мне понадобились два года, чтобы собрать все документы. Я была разбита", - откровенно делится тяжелыми воспоминаниями Терон.

Терон подчеркивает, что никогда не жалела о своем выборе.

Автор: instagram.com Когда в жизни появились 8-летний сын Джексон и 4-летняя дочь Август, Терон почувствовала радость материнства

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"Я наслаждаюсь каждым мгновением, проведенным с детьми. И ни разу, никогда, не подвергала сомнению свое решение ждать столько, сколько было нужно, чтобы завести детей. Появление Джексона и Август - самый чистый и светлый момент счастья в моей жизни", - рассказывает женщина.

Американская актриса 47-летняя Кэмерон Диас впервые стала матерью. На прошлой неделе она родила девочку. Ее назвали Реддикс Мэдден. "Мы очень счастливы, что новый год начался с рождения дочери. Она сразу покорила наши сердца и дополнила семью. Больше никаких подробностей сообщать не будем, кроме того факта, что она очень-очень милая", — написала Кэмерон Диас в инстаграм.