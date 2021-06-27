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понедельник, 28 июня 2021 02:24

Фильм "Форсаж 9" собрал рекордную сумму в прокате за три дня

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Фильм &quot;Форсаж 9&quot; собрал рекордную сумму в прокате за три дня

Американский боевик режиссера Джастина Лина "Форсаж 9" за три дня проката в США собрал рекордные 70 миллионов долларов, это самый успешный кинотеатральный релиз в Соединенных Штатах с начала пандемии, пишет CNN.

В Штатах лента вышла на экраны 25 июня, в настоящее время фильм показывают одновременно в 4 179 кинотеатрах.

В целом Форсаж 9: Безудержная сага уже собрал в прокате почти 400 миллионов долларов, из них более 200 миллионов — в Китае, где фильм дебютировал 21 мая. В общем фильм полностью окупил свой 200-миллионный бюджет.

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В Украине Форсаж 9 вышел в прокат 17 июня.

На аукционе Barret-Jackson будут продавать автомобиль Toyota Supra 1994 года выпуска. Его использовали во время съемок фильма "Форсаж".

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