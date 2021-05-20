Продают легендарный Toyota Supra из фильма "Форсаж"

Фото: Barret-Jackson

На аукционе Barret-Jackson будут продавать автомобиль Toyota Supra 1994 года выпуска. Его использовали во время съемок фильма "Форсаж".

Автомобиль создал Эдди Пол в магазине Shark Shop в городе Эль-Сегундо, что расположен в штате Калифорния, сообщает Barret-Jackson.

Оранжевый Supra MK IV появился в первом фильме франшизы. Потом его перекрасили для второй части фильма.

Его использовали для нескольких съемок в салоне и снаружи. Хотя это был трюковой автомобиль, его не повредили.

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Модификации имеют передний спойлер Bomex и боковые юбки, капот в стиле TRD, заднее крыло APR из алюминия и 19-дюймовые колеса тюнеров Dazz Motorsport Racing Hart M5. Авто оснастили базовым 3,0-литровым двигателем 2JZ-GTE, который подключен к четырехступенчатой ​​автоматической коробке передач.

Несколько лет назад еще одну Supra с "Форсажа" продали за $185 тыс., примерно 5,1 млн грн.

Аукцион состоится 18-19 июня в Лас-Вегасе.

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