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четверг, 20 мая 2021 15:12

Продают легендарный Toyota Supra из фильма "Форсаж"
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На продажу выставили автомобиль с "Форсажа"
Фото: Barret-Jackson
На продажу выставили автомобиль с "Форсажа"
На продажу выставили автомобиль с "Форсажа"
На продажу выставили автомобиль с "Форсажа"
На продажу выставили автомобиль с "Форсажа"

На аукционе Barret-Jackson будут продавать автомобиль Toyota Supra 1994 года выпуска. Его использовали во время съемок фильма "Форсаж".

Автомобиль создал Эдди Пол в магазине Shark Shop в городе Эль-Сегундо, что расположен в штате Калифорния, сообщает Barret-Jackson.

Оранжевый Supra MK IV появился в первом фильме франшизы. Потом его перекрасили для второй части фильма.

Его использовали для нескольких съемок в салоне и снаружи. Хотя это был трюковой автомобиль, его не повредили.

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Модификации имеют передний спойлер Bomex и боковые юбки, капот в стиле TRD, заднее крыло APR из алюминия и 19-дюймовые колеса тюнеров Dazz Motorsport Racing Hart M5. Авто оснастили базовым 3,0-литровым двигателем 2JZ-GTE, который подключен к четырехступенчатой ​​автоматической коробке передач.

Несколько лет назад еще одну Supra с "Форсажа" продали за $185 тыс., примерно 5,1 млн грн.

Аукцион состоится 18-19 июня в Лас-Вегасе.

Немецкая компания Opel представила электрический спорткар Manta GSe ElektroMOD. Он стал первым электрическим рестомодом в истории бренда. Автомобиль имеет четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Он сочетает классический внешний вид и новые технологии для экологического автомобилестроения.

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