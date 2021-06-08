Шарлиз Терон и реперша-стриптизерша: показали женских персонажей "Форсажа"

Вышел трейлер девятой части фильма "Форсаж". Видео называется "Быстрые и бесстрашные", показывает женских персонажей. Их воплощают Шарлиз Терон, Хелен Миррен, Мишель Родригез. Также к касту присоединились реперша Карди Би и пуэрториканский певец Ozuna.

К своей роли вернется Вин Дизель. Также его сын сыграет молодую версию его персонажа Доминика Торетто.

По сюжету, Доминик залегает на дно и живет спокойной жизнью с семьей. Но приходится вступить в схватку с младшим братом, который работает на заклятую противницу Торетто - Сайфер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьеры недели: Одержимые демоном и российские наркоторговцы

Младшего брата воплотит Джон Сина. Режиссером продолжения выступил Джастин Лин, снявший четвертый, пятый и шестой "Форсаж".

"Форсаж 9: безудержная сага" выйдет 17 июня 2021 года.

Автор: Планета Кіно "Форсаж 9: безудержная сага" выйдет 17 июня 2021 года.

Франшиза "Форсаж" завершится после выхода 10-го и 11-го фильмов. Выходила с 2001 года.