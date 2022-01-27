Пивоваров раскрыл размер гонораров и кому из российских исполнителей писал песни

Певец 30-летний Артем Пивоваров называет себя "Брюсом Ли, только в музыке" и оценивает как артиста на 10 из 10 баллов. Рассказал, кого еще считает лучшим украинским исполнителем и сколько получает от российских певцов как сонграйтер.

В тройку популярнейших Пивоваров зачислил автора хита "Стожары" Назария Яремчука, победительницу Евровидения-2016 Джамалу и гастролера Ивана Дорна. Этим поделился в программе "33 за 3".

За 10 лет в шоу-бизнесе исполнитель прославился и как автор песен. Первый гонорар в музыке он получил в размере $300. Пивоваров до сих пор уверен, что создавать песни ему удается лучше, чем петь.

Автор: instagram.com/pivovarovmusic Певец Артем Пивоваров назвал гонорары от российских исполнителей

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Он сотрудничал с российским шоу-бизнесом: сторонником российской оккупации Крыма Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Анной Седоковой, Светланой Лободой, которая во время российской военной агрессии годами выступает в РФ, и другими.

Больше всех Пивоварову заплатил Билан, которому он написал семь песен. А самый дорогой трек стоил $15 тыс. Но певец не раскрыл, кто столько заплатил.

На один из клипов артист потратил около $50 тыс., что стало самой крупной суммой за видеоработу.

Пивоваров рассказал, как овладел музыкальными инструментами без соответствующего образования. Исполнителя называют "прорывом с нестандартным исполнением", а критики не решаются дать точное определение его стилю.