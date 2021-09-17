Олег Скрипка и Артем Пивоваров выпустили песню на стихотворение шестидесятника

Олег Скрипка и Артем Пивоваров представили песню "Романс". Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Исполнитель Артем Пивоваров и фронтмен группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка презентовали дуэтную песню "Романс". 17 сентября певцы выпустили не только трек, но и клип к нему. Композицию написали по мотивам стихотворения шестидесятника Николая Винграновского.

Видеоработу опубликовали на YouTube-канале Пивоварова.

"У нас со Скрипкой вышел полный коннект с самого начала: во время работы над новым звучанием хита группы "День Народження" у нас на студии, я решил показать Олегу несколько наработок проекту "Твои Стихи, Мои Ноты". После того, как я увидел его заинтересованность, предложил ему сделать что-то "романсовое", - поделился он.

Скрипка отметил, что сотрудничество оказалось чрезвычайно плодотворным.

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"Мне идея сразу понравилась: я двумя руками за пропаганду украинской культуры во всех ее проявлениях. Предложил моего любимого автора Винграновского, Артем выбрал замечательное стихотворение "Романс" и как-то очень быстро написал мелодию, я дописал свою часть", - сказал певец.

В начале 2021-го Пивоваров запустил авторский проект "Твои стихи, Мои ноты". Его целью является популяризация украинской культуры и литературы через призму музыки. Благодаря проекту уже стихи получили новый вид в формате песен: "Мій рай" Михаила Старицкого, "Тріолет" Ивана Франко, "Минають дні, минають ночі" Тараса Шевченко (вместе с рэпером Ярмаком) и "Арфами, арфами" (с Евгением Облаком и Павлом Шилько).